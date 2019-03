Terceira votação do “Brexit” só com mudanças na proposta, diz speaker do Parlamento

O speaker da Câmara dos Comuns sugeriu esta segunda-feira que pode não permitir o agendamento da terceira votação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia prometido por Theresa May. John Bercow recorreu a directrizes e convenções do procedimento parlamentar britânico para concluir que o Governo não pode apresentar “a mesma proposta ou uma proposta substancialmente igual” àquela que apresentou na terça-feira da semana passada.

“Se o Governo pretender apresentar uma nova proposta, que não seja a mesma ou substancialmente a mesma que apresentou à câmara no dia 12, estará tudo em ordem. O que o Governo não pode fazer, de forma legítima, é apresentar à câmara a mesma proposta – ou substancialmente a mesma proposta”, disse o presidente da câmara baixa do Parlamento de Westminster.

Bercow sublinhou que esta não é a sua “última palavra sobre esta matéria”, mas uma “indicação dos requisitos que o Governo tem de cumprir” para que possa decidir o agendamento de uma terceira votação “legítima” ao acordo do “Brexit”.

Na sequência da maratona de votações da semana passada na Câmara dos Comuns, a primeira-ministra tinha prometido nova votação ao tratado jurídico do divórcio antes do dia 20 (quarta-feira) para, a partir do seu resultado, poder pedir um adiamento da saída – marcada para 29 de Março – aos líderes europeus que se reúnem no final da semana em Bruxelas.

Em caso de aprovação do seu acordo – chumbado por 230 votos em Janeiro e por 149 na passada terça-feira –, May pediria um adiamento até 30 de Junho para se preparar a legislação necessária. Em caso de novo chumbo, a primeira-ministra assegurou que iria pedir um adiamento mais longo, que obrigaria o Reino Unido a participar nas eleições europeias de Maio.