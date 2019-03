Rei da Arábia Saudita terá reduzido poderes do príncipe herdeiro

As consequências do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, em Outubro do ano passado, podem ter azedado as relações entre o rei Salman e o seu filho, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Segundo o jornal The Guardian, o príncipe faltou a várias reuniões importantes desde o início do mês e terá perdido alguma da sua autoridade nas áreas económica e financeira.

No início da semana passada, o rei Salman nomeou o seu conselheiro de segurança nacional, Musaed al-Aiban, para tomar decisões sobre investimentos no país, diz o jornal britânico. O príncipe herdeiro não esteve nessa reunião, apesar de o rei ter pedido a sua comparência.

Mas este cenário de profundas divergências no topo da coroa saudita não é consensual entre os observadores mais atentos às actividades na corte.

Segundo o Guardian, alguns especialistas sublinham que o rei Salman esteve sempre ao lado do seu filho enquanto o caso do desaparecimento do jornalista saudita, no dia 2 de Outubro do ano passado, foi avançando até se confirmar a sua morte. O reino da Arábia Saudita negou sempre a acusação de que foi o príncipe herdeiro quem ordenou o assassínio, mas os serviços secretos turcos e norte-americanos dizem que a ordem foi dada por ele.

A reacção da comunidade internacional a este caso fez com que a Arábia Saudita tivesse perdido contratos de investimento milionários, e é isso que estará na base da tensão entre o rei e o príncipe herdeiro.

Mas alguns especialistas, como Madawi al-Rasheed, professora na London School of Economics, dizem que é exagerado falar-se numa cisão no topo da corte – apesar de tudo, Mohammed bin Salman já é, na prática, o rei da Arábia Saudita.

Mesmo no auge das críticas internacionais, “o rei Salman quis percorrer o país com o filho ao seu lado, enviando uma mensagem forte de que ele mantém o total apoio da corte”, disse Madawi al-Rasheed num artigo de opinião publicado no site Middle East Eye, com sede em Londres.

Nomeações polémicas

Ainda assim, a ausência do príncipe herdeiro saudita de várias reuniões importantes desde o início do mês levou outros especialistas a dizerem que o ambiente na corte se degradou.

Nas duas últimas semanas, Mohammed bin Salman faltou a duas reuniões do conselho de ministros, chefiadas pelo rei, e também não esteve presente nas conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.

No mesmo período, o príncipe herdeiro faltou também a uma reunião com os responsáveis da economia e finanças; a um encontro entre o rei e o grande mufti; a uma reunião com o director da Organização Mundial de Saúde; e a reuniões com o primeiro-ministro do Líbano e com os embaixadores da Índia e da China.

Contactada pelo Guardian, a embaixada da Arábia Saudita em Washington D.C. recusou-se a fazer qualquer comentário sobre estas ausências.

Segundo o jornal britânico, o rei Salman ficou também muito desagradado com as decisões tomadas pelo príncipe herdeiro durante a sua viagem oficial ao Egipto.

Durante a ausência do rei do país, e assumindo a função de substituto, Mohammed bin Salman nomeou a princesa Reema bint Bandar como embaixadora da Arábia Saudita em Washington, e promoveu o seu irmão Khalid bin Salman a vice-ministro da Defesa.

Quando o rei regressou do Egipto, o príncipe herdeiro não foi recebê-lo ao aeroporto.

Alguns analistas disseram ao Guardian que as nomeações feitas por Mohammed bin Salman na ausência do rei Salman são “extremamente raras”, mas o reino sublinha que o príncipe herdeiro apenas desempenhou as suas funções.

“É habitual que o rei da Arábia Saudita emita um decreto real para delegar o poder de administrar os assuntos do Estado no seu adjunto, o príncipe herdeiro, sempre que viaje para fora. Foi esse o caso durante a recente visita do rei Salman ao Egipto”, disse ao Guardian um porta-voz da embaixada saudita na capital dos EUA.