Ciclone em Moçambique: 84 mortos confirmados, mas Nyusi fala em “mais de mil”

Perto de mil pessoas poderão ter morrido por causa do ciclone Idai. O número foi avançado pelo Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, adiantando que até agora estão confirmados 84 mortos e há 100 mil pessoas em risco.

“Estamos a viver uma situação trágica”, disse o chefe de Estado em conferência de imprensa na tarde desta segunda-feira. “Até ao momento, formalmente há registo de acima de 84 óbitos”, referiu, acrescentando que no sobrevoo que realizou de manhã às zonas mais afectadas, Sofala e Manica, se apercebeu que o balanço da tragédia será muito mais grave: “Tudo indica que poderemos registar mais de mil óbitos”.

Com as infra-estruturas de telecomunicações destruídas, a informação que chega desde o centro-norte de Moçambique, depois da passagem do ciclone Idai, é esparsa.

“Mais de 100 mil pessoas correm perigo de vida. As águas do rio Pungue e Búzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, isolando comunidades e vê-se, durante os sobrevoos, corpos a flutuar. Portanto, um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções”, afirmou Filipe Nyusi.

A cidade da Beira foi a mais afectada pela passagem da tempestade, que atingiu terra na quinta-feira com ventos que chegaram a soprar a 177 quilómetros por hora, com 90% das edificações atingidas e corte total de energia. O apagão deverá manter-se durante algum tempo, como referiu ao site de notícias Carta de Moçambique uma fonte da Electricidade de Moçambique, ao contrário de Manica, onde o serviço de electricidade foi restabelecido quase até Dondo entre sexta-feira e sábado.

“Estamos a fazer um esforço para conseguir ainda hoje uns geradores para apoiar a cidade da Beira, não é fácil fazer uma canalização imediata porque em toda a cidade os cabos estão espalhados de um lado para o outro”, disse Nyusi.

Na província de Sofala foram criados 28 centros de acomodação temporária, onde estão actualmente cerca de 3800 pessoas alojadas. A situação climatérica continua adversa, com ventos e chuvas fortes, o que tem dificultado o acesso das equipas de resgate e salvamento.

“A prioridade é resgatar as pessoas que estão em cima das árvores, em cima das casas. Em termos logísticos, vamos ter dificuldades em fazer movimentação da assistência”, disse à televisão pública de notícias Rita Almeida, do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique.

Com auxílio das Nações Unidas e da Cruz Vermelha, as autoridades procuram levar ajuda humanitária aos desalojados, uma tarefa dificultada pela destruição ou inundação das estradas, tornando imprescindível o uso de meios aéreos. A África do Sul emprestou helicópteros e o Programa Alimentar Mundial irá enviar um helicóptero de transporte para emergências, que deverá avançar apenas quando as condições climatéricas melhorarem.

“Com vista a a assegurar a rápida assistência humanitária, em bens alimentares e não alimentares, água, energia e comunicações, o governo mobilizou vários meios aéreos, estamos a falar de helicópteros, aviões, que ainda hoje alguns seguirão para a cidade da Beira”, referiu ainda o chefe de Estado moçambicano.

A dificuldade aumenta com os problemas de telecomunicações, já que os ventos derrubaram muitas das torres das empresas telefónicas, Tmcel, Vodacom e Movitel. Se até ao sábado de manhã, a linha fixa da Tmcel ainda funcionou, desde então não há dados e voz a sair das zonas afectadas. As três empresas uniram esforços para tentar restabelecer pelo menos a transmissão de voz, mas não há ainda previsões de quando isso possa acontecer, tendo em conta o grau de destruição das infra-estruturas e as condições climatéricas adversas.