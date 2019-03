Cruz Vermelha Portuguesa angaria donativos para vítimas de ciclone em Moçambique

A Cruz Vermelha Portuguesa disponibilizou esta segunda-feira 5.000 euros do Fundo de Emergência destinado a catástrofes e está a recolher donativos para as respostas humanitárias da congénere moçambicana na Beira, centro de Moçambique, após a passagem do ciclone Idai.

Em “apelo de emergência” inserido na página oficial, a Cruz Vermelha Portuguesa informa que comunicou já à sua congénere “a disponibilidade para apoiar as respostas humanitárias” e pediu “à comunidade para contribuir através de donativos para o seu Fundo de Emergência”.

Os donativos para o Fundo de Emergência podem ser transferidos para a conta bancária: PT50 0010 0000 3631 9110 0017 4.

A Cruz Vermelha Portuguesa refere que “pelo menos 150 pessoas morreram, centenas estão desaparecidas e dezenas de milhar isoladas”.

A cidade da Beira, capital da província moçambicana de Sofala, “foi a mais afectada”, estando “parcialmente destruída, continua sem electricidade e as comunicações são limitadas, o que está a dificultar as operações de socorro”.

“De acordo com a avaliação da equipa da Cruz Vermelha ontem [domingo], estima-se que 90% da cidade da Beira tenha sido afectada. As principais necessidades avaliadas são na área da saúde, água, saneamento e higiene, abrigo e artigos de primeira necessidade”, sublinhou o organismo.

Também a LAM - Linhas Aéreas de Moçambique lançou esta segunda-feira uma campanha solidária de recolha de bens de primeira necessidade para apoiar as vítimas do ciclone Idai.

Os bens podem ser também entregues na sede da LAM, em Maputo, e o transporte dos artigos será feito diariamente nos aviões da companhia de modo gratuito, para que sejam entregues ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidade (INGC).

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse esta segunda-feira que o número de mortes devido ao ciclone Idai , no centro de Moçambique, poderá ultrapassar as mil, assinalando que “o país vive um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções”.

“Até ao momento, formalmente, há registo de acima de 84 óbitos, mas tudo indica que poderemos registar mais de mil óbitos”,0 afirmou Filipe Nyusi, numa declaração à nação, sobre a situação provocada pelo ciclone Idai.

O chefe de Estado moçambicano acrescentou que mais de 100 mil pessoas da região correm perigo de vida, assinalando ainda ter visto corpos a flutuarem, durante o sobrevoo de helicóptero que fez no domingo na zona.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“As águas dos rios Púngoè e Búzi transbordaram fazendo desaparecer aldeias inteiras e isolando comunidades, vêem-se corpos a flutuar, portanto um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções”, frisou.

O Presidente moçambicano referiu ainda o corte de vários troços da Estrada Nacional Número 6, provocando o isolamento dos distritos de Búzi, Chibabava e Muanza, na província de Sofala, e do distrito de Mossurize e do posto administrativo de Dombe, na província de Manica.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse à Lusa que, até domingo à noite, não havia registo de cidadãos portugueses entre as vítimas.