Tailândia oferece viagem para dois em passatempo para Portugal

Arts and Crafts in Amazing Thailand é o novo quiz do Turismo da Tailândia em Portugal e, durante cinco semanas, vai pôr muita gente a tentar ganhar um dos dez prémios em jogo, incluindo o mais desejado: um dos participantes vai ter direito a viagem dupla a Banguecoque e Hua Hin - quatro noites na capital, três na estância balnear.

No passatempo, os concorrentes são “desafiados a responder a um quiz de escolha múltipla, sobre temas relacionados com a cultura Tailandesa”, resume o Turismo do país. Entre a pontaria, a sabedoria e a arte de saber procurar, haverá que acertar em questões ligadas a festivais, arte, comunidades locais, desporto, religião e meditação.

No final das rondas, “os participantes que registarem, pelo menos, 80% de respostas certas, ficam habilitados a participar” no sorteio de prémios.

Além da almejada viagem para dois, oferecida pela Travelwings, há prémios de consolação: estadias em quarto duplo no JW Marriot Phuket ou no Tubkaak Resort de Krabi (três noites em ambos os casos), mas também há prémios com sabor tailandês para aproveitar em Portugal: refeições para dois em restaurantes (Thai em Vilamoura, Lakkana em Braga, Siam Square em Lisboa), massagens (Lakkana Thai Massage em Braga, Thailanna Massagem Terapêutica Original Tailandesa no Porto, Sukkee SPA em Lisboa) e, para o último classificado, uma peça de artesanato das “tribos do Norte da Tailândia”, oferta da EtnikSpring.

Hua Hin Jorge Silva/Reuters Hua Hin Jorge Silva/Reuters Banguecoque Athit Perawongmetha/Reuters Banguecoque Chaiwat Subprasom/Reuters Fotogaleria Jorge Silva/Reuters

O sorteio será a 29 de Junho e dá direito a festa no Pavilhão Tailandês do Jardim Vasco da Gama, em Belém (Lisboa), durante o Festival da Tailândia. E, este ano, a festa não será apenas para os que forem seleccionados para sorteio.

Como se trata de um “festival ao ar livre”,​ não há “limitações de espaço”, explica, em comunicado, Rosário Louro, representante da Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal. Por isso, desta feita, todos os concorrentes poderão participar na festa e no festival, que contará com “inúmeras actividades”, incluindo espectáculos de dança e muay thai.

A iniciativa, aberta a todos os residentes em Portugal, decorre de 18 de Março a 21 de Abril no site oficial e as novidades podem também ser seguidas no Facebook do Turismo da Tailândia.