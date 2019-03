A Ericeira volta a ser a Ouriceira: há novo festival dos ouriços-do-mar

O Festival Internacional do Ouriço-do-Mar volta a pôr o espinhoso animal marinho no centro das atenções na Ericeira. Pelo quinto ano consecutivo, a vila celebra-o com um festival gastronómico que, desta feita, decorre de 29 de Março a 7 de Abril.

O ouriço, que reza a história terá dado nome à terra, continua a ser “o convidado de honra”, informa a organização em comunicado, mas deixa de ser “o rei absoluto”. A ideia é chamar mais especialidades e temas à mesa, num projecto “mais abrangente e mais ambicioso”, designado como Ouriceira Mar, dedicado a debater os “assuntos mais relevantes do momento relacionados com a actividade marítima”.

Por isso, antes (ou depois) de comer, há muito para pensar e dialogar: no dia 30 (9h/13h), a Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva acolhe um encontro de especialistas em dois painéis, abertos a todos: Literacia dos Oceanos e Literacia Alimentar.

Mas há debater e debater, há ir e comer: o evento conta com uma ementa de 27 restaurantes, que irão servir e interpretar, “cada qual à sua maneira”, esta e outras iguarias da Ericeira. E é de aproveitar, já que época do ouriço termina em breve (é de Novembro a Abril).

Daniel Rocha

Além da presença nas ementas, o ouriço, assim como também os seus amigos do mar - digamos, peixe e marisco em geral - vão ser estrelas de momentos de cozinha ao vivo no mercado da Ericeira. Para os momentos de show cooking estão convidados diversos chefes com provas dadas: Pedro Marques (Valle Flôr Pestana Palace), Luís Castelo (Oficina 8), Miguel Bértolo (Chirashi Sushi), Marcos Silva (Pousada de Lisboa), Flávio Silva (Buke), Nuno Bandeira de Lima (Infame) ou Leandro Siscometo de Mesquita (Comida Livre).

Restaurantes aderentes 7 Praias na Baleia, A Tasquinha, Alternativa Exótica, Bowls - Surf Café, Cervejaria 7 Janelas, Cozinha 21, Cucina 37, Esplanada Furnas, Estrela-do-Mar, Jangada, Limipicos, Mar à Vista, Mar das Latas - Wine & Food, Marisqueira Brisa, Marisqueira César, Marisqueira Furnas, Marisqueira Ribas, Onda Mar by Furnas, Onegai Sushi Bar, Prim, Ribeira d'Ilhas Surf Restaurante & Bar, Restaurante Sul, Ti Matilde, Tik Tak, Toca do Caboz Uni Sushi, Viveiros do Atlântico.