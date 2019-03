A cozinha alentejana de António Nobre vai ter casa em Lisboa

Sopa de cação, cabidela de galinha, migas de espargos verdes, encharcada – a cozinha alentejana vai instalar-se no número 63 da Rua Latino Coelho, perto do Saldanha, em Lisboa, trazida por um dos mais respeitados cozinheiros do Alentejo, António Nobre, do grupo de hotelaria M’AR De Ar, de Évora.

Chama-se Degust’AR o novo espaço que, segundo o chef, deverá inaugurar em Abril, depois de terminadas as obras que ainda decorrem.

Alguns dos pratos criados pelo chef para os hotéis M'ar de Ar Fotogaleria

Nos hotéis que o grupo tem em Évora, António Nobre é responsável pelas cozinhas do Degust’AR, Degust’AR Bistro e Sabores do Alentejo.

É essa cozinha de grande respeito pelos sabores e produtos alentejanos que António Nobre pretende agora trazer à capital, juntando dois conceitos, o do restaurante mais clássico e o do bistro.

No restaurante, para além da carta, haverá também um menu de degustação, enquanto no bistro a aposta é sobretudo nos petiscos e já se sabe que não vão faltar os ovos mexidos com farinheira, a salada de polvo ou os pezinhos de porco de coentrada acompanhados por pão frito.