Governo alega que objectivo principal da Zona Franca não é criar emprego

Quantos regimes existem?

Desde 1987, a Zona Franca vai no quarto regime. Actualmente estão a correr dois em paralelo – o III (empresas licenciadas de 2007 a 2014) e o IV (desde 2015). A investigação recai sobre o III.

Qual é o IRC na zona franca?

As empresas licenciadas entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2014 tiveram um IRC de 3% de 2007 a 2009, de 4% de 2010 a 2012, e beneficiam de uma taxa de 5% para anos que vão até 2020.

Quais são os requisitos a cumprir?

É preciso cumprir uma série de requisitos: as empresas têm de criar postos de trabalho e realizar investimento, sendo que o entendimento de Bruxelas é o de que os postos de trabalho devem ser criados na região e não fora dela. É preciso desde logo que, a partir da data de licenciamento, as actividades tenham sido iniciadas no prazo de seis meses (se estiverem no centro de serviços internacionais) ou de um ano (estiverem na zona franca industrial ou no registo marítimo). Há depois outras condições específicas. A base tributável que é elegível para se aplicar a taxa de IRC depende do número de empregos criados e mantidos.

Quais são os limites?

Há um tecto máximo de matéria colectável à qual se aplica a taxa de IRC reduzida, isto é, os limites variam em função do número de empregos criados. Por exemplo, de acordo com a decisão de Bruxelas de 2013, basta a uma empresa criar um a dois postos de trabalho para garantir um IRC de 5% sobre 2,73 milhões de euros da matéria colectável (com um montante máximo de auxílio de 546 mil euros). Seguem-se outros escalões. Sendo os números de empregos uma condição para determinar o benefício fiscal máximo autorizado, Bruxelas diz que “são necessários cálculos precisos”.

Que problema se coloca?

A lei diz que estes limites máximos são determinados em função do número de postos de trabalho que as empresas “mantêm em cada exercício”, mas não diz onde é que os empregos têm de ser criados. É um dos pontos da discórdia no diferendo Lisboa-Bruxelas.

Qual é a posição da Comissão?

Para a Comissão, as actividades realizadas pelos trabalhadores fora da região não podem ser consideradas material e efectivamente realizadas na Madeira. P.C.