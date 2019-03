UEFA abre investigação a festejo polémico de Cristiano Ronaldo

O festejo polémico de Cristiano Ronaldo no jogo frente ao Atlético de Madrid vai ser investigado pela UEFA. Na manhã desta segunda-feira, a entidade desportiva anunciou que o painel disciplinar irá decidir se a celebração de CR7 quebrou os regulamentos de conduta da entidade desportiva.

“Depois de uma investigação disciplinar realizada por um inspector de ética e disciplina da UEFA, em conformidade com o artigo 55.º do regulamento disciplinar, abriram-se procedimentos disciplinares depois da ronda dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre a Juventus e o Atlético Madrid, disputado a 12 de Março, em Itália”, informa a UEFA.

A UEFA adianta ainda que será apurado se o jogador quebrou dois códigos de conduta presentes no regulamento. Uma dessas regras pune celebrações insultuosas que violem “as regras básicas da conduta salutar”. O segundo código alvo da análise da entidade desportiva pune os comportamentos que possam trazer à UEFA qualquer tipo de perda de credibilidade e respeito.

Após ter assinado o hat-trick que carimbou a passagem da Juventus aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo imitou o festejo do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que, na primeira eliminatória, tinha levado as mãos aos genitais. O técnico da equipa espanhola seria multado pelo mesmo órgão da UEFA em 20 mil euros pelo festejo.

Na reunião de 21 de Março, a questão será analisada pelo comité controlo, ética e disciplina da UEFA.