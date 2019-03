Thiem “rouba” Federer em dose dupla: o título 101 e o lugar no ranking

Dominic Thiem venceu nesta segunda-feira o torneio Masters 1000 de Indian Wells, batendo o suíço Roger Federer por 2-1 (3-6, 6-3 e 7-5). O austríaco, de 25 anos, oitavo da hierarquia mundial, conquistou o 12.º título da carreira e, com este triunfo, “roubou” a Federer o quarto lugar do ranking, com o suíço a cair para a quinta posição.

A classificação do ténis mundial mantém o trio da frente, com o sérvio Novak Djokovic em primeiro lugar, o espanhol Rafael Nadal em segundo, e o alemão Alexander Zverev a fechar o pódio, em terceiro.

O português João Sousa, eliminado pelo norte-americano MacKenzie McDonald na primeira ronda de Indian Wells, manteve-se no 41.º lugar do “ranking”, enquanto Pedro Sousa desceu dois lugares e é 105.º.

Em femininos, a surpresa foi protagonizada pela canadiana Bianca Andreescu, que venceu na final de Indian Wells a alemã Angelique Kerber e “avançou” 36 lugares na classificação, saindo do 60.º para o 24.º lugar.

A liderança feminina continua nas mãos da japonesa Naomi Osaka, agora seguida pela checa Petra Kvitova, enquanto a romena Simona Halep desceu ao terceiro lugar.