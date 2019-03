Frederico Varandas exige que “matilha de cobardes” seja banida do desporto

Frederico Varandas, presidente do Sporting, criticou duramente as agressões sofridas por elementos do Sporting em duas ocasiões diferentes. No jogo contra o Boavista, no Estádio do Bessa, um membro da direcção “leonina” foi alegadamente agredido por Jorge Loureiro, filho de Valentim Loureiro e membro do Conselho Geral do clube “axadrezado”. No passado sábado, no Dragão Caixa, a esposa de Miguel Albuquerque, director-geral das modalidades do Sporting, foi agredida com um murro na face por um adepto “azul e branco”, após um desentendimento na zona VIP do pavilhão.

“No episódio do Bessa, tivemos um elemento do Conselho Directivo agredido, por trás, com murros na nuca, e, há 48 horas, tivemos uma agressão miserável a uma senhora, esmurrada na face. Em ambos os casos existe a particularidade de serem precisos vários cobardes para o fazerem. É preciso uma matilha de cobardes. O que aconteceu não pode ser esquecido, ignorado nem tolerado”, afirmou o dirigente dos “leões”.

Em relação ao telefonema feito por Pinto da Costa, que procurou explicar a origem dos incidentes no Dragão Caixa ao presidente do Sporting, Fernando Varandas afirmou que o pedido de desculpas “azul e branco” foi manifestamente insuficiente: “Não chega um telefonema pessoal para o presidente a pedir desculpa, não chega um pedido de desculpa envergonhado, quase em off, ao presidente do Sporting.”

Frederico Varandas foi mais longe e garantiu que irá pedir uma audiência ao Governo, para se tomarem medidas que previnam o acontecimento de situações semelhantes. "Vamos pedir uma audiência com urgência ao Governo e solicitar reuniões a todas as federações e ligas em que participamos para que estes casos não se repitam”, concluiu o líder leonino.