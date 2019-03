FC Porto repudia “zaragata” no Dragão Caixa, mas critica “considerações falsas”

O FC Porto repudia aquilo a que chama de “zaragata” durante o jogo de hóquei em patins entre os “dragões” e o Sporting no sábado, mas critica o que diz serem as “considerações falsas” feitas pelo director-geral das modalidades do clube “leonino”, Miguel Albuquerque.

A poucos minutos do final da primeira parte, adeptos portistas e membros da comitiva do Sporting envolveram-se em agressões na zona VIP do Dragão Caixa. Miguel Albuquerque, director-geral das modalidades do Sporting, e a esposa — agredida com um murro pelo adepto “azul e branco" — também estiveram envolvidos na confusão.

No comunicado publicado esta segunda-feira no site do clube, o FC Porto garante ter mobilizado "todos os meios para identificar o adepto" responsável pelas agressões. "Este processo de identificação foi hoje mesmo [segunda-feira] concluído, tendo o FC Porto comunicado à polícia e, desde já, interditado o acesso desse adepto ao nosso pavilhão”, garante o clube. Depois do incidente, o presidente dos “azuis e brancos”, Pinto da Costa, contactou Frederico Varandas, presidente do Sporting, para dar conta da situação e explicar a origem dos desacatos.

Mas, apesar de reconhecerem e lamentarem a existência dos incidentes, os portistas acusam Miguel Albuquerque de ter tecido considerações falsas quanto à actuação do staff portista. Na conferência de imprensa no final do encontro, o director-geral das modalidades do Sporting deixou no ar a suspeição de que Adelino Caldeira, dirigente do FC Porto, teria escoltado o agressor para o exterior do pavilhão antes que este pudesse ter sido identificado e detido pelas autoridades.

“É uma vergonha o que se passou. A pessoa que fez as agressões está perfeitamente identificada. O senhor Adelino Caldeira rapidamente o colocou fora do pavilhão, sabia quem era”, afirmaria, no sábado, Miguel Albuquerque.

“O FC Porto lamenta que o director-geral das modalidades do Sporting Clube de Portugal, através da sua página pessoal no Facebook, tenha tecido considerações falsas sobre a natureza das intervenções de dirigentes e funcionários do nosso clube na zona em que ocorreu uma lamentável zaragata entre adeptos que também envolveu o sr. Miguel Albuquerque durante o jogo FC Porto - Sporting em hóquei em patins”, respondem os “dragões”, garantindo que “tentar circunscrever e sanar o incidente” foi a “única preocupação” dos elementos ligados aos “dragões”.