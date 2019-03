Famalicão, em zona de subida à I Liga, troca de treinador

O Famalicão, segundo classificado da II Liga, anunciou nesta segunda-feira a saída do treinador Sérgio Vieira, por mútuo acordo. O substituto é Carlos Pinto, despedido da Académica já em 2018-19.

Em comunicado, o clube agradece o empenho de Sérgio Vieira: “Agradecemos a Sérgio Vieira todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais”.

Esta saída acontece um dia depois de o emblema de Vila Nova de Famalicão, actual segundo classificado e assumido candidato à subida de divisão, ter perdido no terreno do Sp. Covilhã, por 2-0, em jogo a contar para a 26.ª jornada. Este foi o terceiro jogo consecutivo do Famalicão sem vencer.

Com desta derrota, o Famalicão permaneceu em posição de promoção, com 48 pontos, mas a 11 do líder Paços de Ferreira e com apenas dois pontos de vantagem sobre a Académica e três sobre o Estoril Praia.