Ronaldo falha arranque da preparação para o Euro 2020

Ainda a meio-gás, Portugal iniciou nesta segunda-feira no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, a preparação para os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, competição que vai decorrer em 12 cidades de 12 países, com o Estádio de Wembley, em Londres, a receber as meias-finais e a final da competição. Autorizado pela Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo falhou o primeiro dia de estágio para os confrontos no Estádio da Luz com a Ucrânia, na sexta-feira, e a Sérvia, três dias depois.

Com apenas 15 dos 25 convocados no relvado, Fernando Santos começou a preparar os duelos contra os dois primeiros adversários teoricamente mais fortes na corrida por um lugar no Euro 2020. João Félix, João Cancelo, Rúben Dias, Pizzi, Rafa, William Carvalho, André Silva, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes limitaram-se a realizar trabalho de ginásio e de recuperação, enquanto Cristiano Ronaldo só na terça-feira marcará presença na Cidade do Futebol.

Um dos 15 jogadores que treinou em pleno foi Bernardo Silva e o criativo do Manchester City foi o primeiro a deslocar-se ao Auditório 2 da Cidade do Futebol, onde fez a antevisão das partidas com ucranianos e sérvios, “candidatos legítimos”, tal como Portugal, “a lutar pelo apuramento”. “São dois jogos muito importantes. Principalmente por jogarmos em casa, queremos ganhar. Vamos jogar para ganhar e queremos dar duas vitórias aos portugueses”, referiu o jogador de 24 anos.

Recorrentemente elogiado por Pep Guardiola, Bernardo Silva reconheceu que está na melhor fase da sua carreira. “Sem dúvida, é a melhor época da minha carreira, mas há sempre espaço para melhorar. Quero ser bastante melhor do que sou e ganhar muito mais títulos. As coisas têm corrido optimamente bem. Sou um jogador mais completo hoje do que no dia em que cheguei ao Manchester City. Sinto que sou um jogador importante e quero sê-lo. Dou o meu melhor todos os dias pela selecção e é isso que vou continuar a fazer.”

O internacional português, que traçou como meta a revalidação do título europeu conquistado em 2016 em França, prova que falhou por lesão - “Vamos passo a passo e o objectivo é entrar em todos os jogos para ganhar -, falou ainda sobre o regresso à selecção portuguesa do “insubstituível” Cristiano Ronaldo: “A selecção fica muito mais forte com ele. Estamos contentes porque ele está de volta.”

Portugal, que até pode garantir a qualificação para o Euro 2020 já em Junho se vencer a Liga das Nações, estreia-se no Grupo B de apuramento para a principal prova de selecções da UEFA na sexta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz, contra a Ucrânia.