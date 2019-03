Alaphilippe “bisa” no Tirreno-Adriático. Yates ainda lidera

O ciclista francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) venceu, ao sprint, a sexta etapa do Tirreno-Adriatico, conquistando, em Jesi, a segunda vitória na prova, após um primeiro triunfo no segundo dia. O francês somou o sexto triunfo do ano, depois de duas etapas na Volta a San Juan (Argentina), uma na Colombia 2.1 e um triunfo na “clássica” Strade Bianche.

Nesta segunda-feira, Alaphilippe, de 26 anos, bateu sobre a meta o italiano Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), segundo, e o também italiano e colega de equipa Elia Viviani, vencedor da terceira tirada. A Deceuninck-Quick Step conseguiu a terceira vitória em cinco etapas individuais, na prova italiana, juntando o triunfo de Viviani no terceiro dia ao “bis” de Alaphilippe.

A prova é liderada pelo britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), seguido pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a 25 segundos. Num dia sem alterações na classificação geral, o português Rui Costa (UAE Emirates) segue no 10.º posto, Rúben Guerreiro (Katusha-Alpecin) continua em 24.º, José Gonçalves é 26.º e Nelson Oliveira caiu para o 30.º posto.

A prova termina na terça-feira, com a sétima etapa, um contra-relógio individual em San Benedetto del Tronto, de apenas 10 quilómetros e traçado plano.