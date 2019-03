Morreu Andre Williams, cantor e produtor de R&B

Andre Williams, cantor e produtor de R&B, morreu em Chicago, nos Estados Unidos, aos 82 anos, no passado domingo, de acordo com uma declaração da sua editora, Pravda Records. “É com grande tristeza que anunciamos a morte do lendário artista Andre Williams”, lê-se num comunicado publicado no Facebook da editora.

Keen Goodman, agente de Williams, disse à Billboard que o cantor morreu no domingo à tarde rodeado pela sua família. “Foi diagnosticado com um cancro do cólon há duas semanas, que alastrou para os seus pulmões e cérebro”, acrescentou Goodman.

Andre Williams nasceu em Bessemer, no estado do Alabama, a 1 de Novembro de 1936. Iniciou a sua carreira ainda adolescente quando se mudou para Detroit, no início dos anos 1950. Foi aí que passou a integrar o movimento crescente da cena R&B, depois de ganhar o prémio principal num concurso amador no Warfield Theatrs, durante oito semanas seguidas.

Depois disso, juntou-se ao grupo The Five Dollars, que foi depois renomeado Andre Williams and the Don Juans. Em 1955, lançou Bacon Feat, uma das suas músicas mais conhecidas. Ao longo da sua carreira de cantor e produtor trabalhou com uma grande variedade de artistas, desde Steve Wonder aos Red Hot Chili Peppers. O seu último álbum de estúdio foi lançado em 2016 pela Pravda e intitula-se Don’t Ever Give Up.