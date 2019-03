É assim a Canção do engate no filme Variações que está quase aí

Passam hoje 38 anos sobre o primeiro concerto de António Variações na discoteca Trumps, momento único na história (breve) deste artista que marcou a noite e a música lisboeta do final dos anos 1970 e início dos anos 80.

Para assinalar a data foi hoje lançado novo teaser do filme biográfico Variações, um projecto com que o realizador João Maia sonha desde 2001 e que deverá chegar às salas a 22 de Agosto. Menos de um minuto de filme em que o actor Sérgio Praia, que para esta produção se transforma no excêntrico cantor de Braga, interpreta parte da icónica Canção do engate.