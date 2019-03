Nos quatro dias de desfiles, o Portugal Fashion recebeu 37 mil visitantes

A 44.ª edição do Portugal Fashion, decorreu na Alfândega do Porto e recebeu 37 mil visitantes, um número que aumentou em relação à última edição nacional, que ocorreu em Outubro do ano passado e juntou quase 35 mil durante os três dias do evento. “Estamos com 37 mil visitantes nesta edição”, afirmou Mónica Neto, líder do projecto Portugal Fashion, justificando o aumento de visitantes, em relação à última edição, com o reforço do brand up, bem como com os desfiles de crianças, uma novidade deste certame, e também um aumento da imprensa internacional, com uma comitiva de entre 50 a 60 pessoas.

No âmbito do balanço dos quatro dias do evento de moda nacional, que decorreu no Porto entre quinta-feira e hoje, Mónica Neto acrescentou que o facto de ter a designer Alexandra Moura no calendário oficial da semana da moda feminina de Milão recentemente também ajudou a criar “mais interesse” por parte da imprensa internacional.

Nesta 44.ª edição nacional do Portugal Fashion, cujo investimento foi da ordem dos “500 mil euros”, um valor “habitual nas edições nacionais”, Mónica Neto considerou que o certame correu bem. “É um balanço positivo, tivemos quatro dias do melhor da moda portuguesa, um “showroom com 70 marcas, com os principais players do sector [têxtil, calçado, joalharia], o que para nós, Portugal Fashion, é muito importante e simbólico daquilo que se pode construir a partir deste momento. Uma nova era da moda portuguesa alinhada”, resumiu.

Questionada sobre o balanço à introdução da moda infantil no alinhamento do Portugal Fashion, a responsável considerou que o “caminho está lançado”. “Creio que vamos ter pano para mangas e vamos ter as crianças com ponto assente na moda nacional”, afirmou.

E é também ponto assente para a dupla Marques'Almeida, que no último dia do evento, apresentou uma colecção para a próxima estação fria, apostar na moda infantil. “Desenhar roupa de criança é uma das coisas que pensamos para este ano. Definitivamente. Quem sabe da próxima vez”, reconhece a dupla, acrescentando que será o próximo passo, até porque foram pais de uma menina recentemente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dados da organização indicam que o volume de negócios associado ao subsector do vestuário infantil cresceu cerca de “17,1% entre 2014 e 2017” e que correspondente a 521 milhões de euros.

David Catalán encerrou esta edição, onde apresentou a colecção Still alive, marcada pela conjugação de peças clássicas com vestuário mais desportivo e onde os tons mais marcantes foram o bege, cor tijolo, preto e castanho.

O Portugal Fashion é um projecto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, sendo financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.