Com Macbeth a ecoar nos ouvidos

“Recomendamos que ouça com os auscultadores colocados nos ouvidos para que tenha uma melhor experiência!” É assim que a empresa Almost Tangible apresenta o seu audiolivro Macbeth, a peça de Shakespeare adaptada e gravada em áudio 3D imersivo, uma tecnologia que permite simular a forma como ouvimos no nosso dia-a-dia. Por exemplo, andar na rua e ouvir alguém a falar e perceber que essa pessoa está mesmo à nossa direita. Mas ouvir também, ao longe, todos os ruídos dos carros a passar na estrada.

No caso desta gravação de Macbeth, a sensação que temos é de estar a assistir a um filme com os olhos fechados, isto é, sem ver as imagens. Logo na primeira das quatro partes de Macbeth intitulada Sleep No More sentimos as bruxas a sussurrar e o som do cavalgar dos cavalos que se aproximam. As gravações foram realizadas “on location”, no castelo de Glamis, na Escócia (onde Shakespeare situou a peça), com a ajuda de uma equipa de 25 pessoas e com técnicas que até agora eram usadas em filmes ou nas salas de teatro.

Foto As gravações no castelo de Glamis dr

Charlotte Melén, a actriz, produtora e fundadora da Almost Tangible, uma nova empresa de produção de áudio com qualidade superior, hiper-real e imersiva, esteve esta semana a participar na conferência Quantum que se realizou na Feira do Livro de Londres onde os audiolivros estiveram em destaque. O que se sabe agora é que ao contrário do que acontecia há 20 anos já não são as pessoas com mais de 50 anos que “lêem” desta maneira: ouvindo. Nos Estados Unidos, 54% dos ouvintes destes audiolivros estão actualmente na faixa etária dos 18 aos 44 anos segundo a associação norte-americana de editores de audiolivros. Muitos leitores aderiram aos audiolivros porque já são habitualmente ouvintes de podcasts. Também por isso, o audiolivro Macbeth está disponível como se fosse um podcast no Spotify, no iTunes e também gratuito no próprio site da Almost Tangible. Dura 1h58m e a realização é de Carl Prekopp.