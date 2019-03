Mais uma candidata e um quase candidato no campo democrata

A senadora de Nova Iorque Kirsten Gillibrand oficializou este domingo a candidatura às primárias democratas para as eleições presidenciais norte-americanas de 2020. Gillibrand é a sexta mulher a entrar na corrida democrata, depois de Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard e Marianne Williamson, e junta-se a um lote de mais de uma dezena de candidatos que inclui Beto O’Rourke, Bernie Sanders e o antigo vice-presidente Joe Biden.

Gillibrand anunciou a candidatura através de um vídeo publicado nas redes sociais. Na mensagem, e mencionando o hino norte-americano que descreve os EUA como home of the brave (a casa dos corajosos), a senadora afirma que “os corajosos não espalham o ódio, omitem a verdade ou construem muros – isso é o que o medo faz”. As principais propostas de Gillibrand passam pelo estabelecimento de um serviço universal de saúde, a revisão das leis de acesso às armas e o fim da dependência externa relativamente a combustíveis fósseis.

Foto

Entretanto, Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, anunciou acidentalmente a sua candidatura, recuando logo de seguida. Num jantar com apoiantes no estado do Delaware, Biden declarou: “Tenho o melhor currículo de todos os candidatos que concorrem pelo partido”. De imediato, e perante aplausos e apelos a uma candidatura à Casa Branca, Biden corrigiu a declaração: “de todos os que possam concorrer”.

Oficialmente, Biden não é candidato à presidência. Contudo, o seu nome tem liderado as sondagens no campo democrata, à frente de Bernie Sanders.