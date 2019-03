Holi: uma explosão de cores na Índia para celebrar a Primavera

A Primavera está a chegar e a Índia encheu-se de cor para celebrar a chegada do período primaveril. O Holi – ou Festival das Cores –, um evento de origem hindu, celebrou-se nesta sexta-feira, 15 de Março, na cidade de Barsana, no estado indiano de Uttar Pradesh, onde uma explosão de cor cobriu a cidade. Em Barsana, além de serem lançados pós coloridos para o ar, faz ainda parte da tradição os homens cantarem para as mulheres, que fingem bater no sexo oposto com varas de bambu.