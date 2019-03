Deutsche Bank e Commerzbank iniciam conversações para eventual fusão

O Deutsche Bank e o Commerzbank (detido em 15% pelo Estado alemão) confirmaram neste domingo que iniciaram conversações formais para uma eventual fusão entre duas das principais instituições financeiras alemãs, pondo fim a meses de especulação.

As administrações do Deutsche Bank e do Commerzbank reuniram-se hoje, separadamente, para aprovar o início formal das negociações e emitiram curtas declarações sobre o tema, alertando que o desfecho ainda está em aberto.

Os dois bancos, anunciou o Commerzbank num comunicado, “acordaram hoje o início das negociações com um desfecho aberto em relação a uma potencial fusão”.

Já o Deutsche Bank afirma que que o conselho de administração decidiu “rever as opções estratégicas”, alertando que “não há certeza de que qualquer transacção ocorrerá”.

Desde 2018, a cotação do Deutsche Bank tem vindo a derrapar para níveis historicamente baixos, evidenciando debilidades financeiras. Mas os problemas não se ficam por aqui, devido ao facto de ter estado envolvido em todos os grandes casos de corrupção na Europa e nos EUA, antes e depois da crise financeira de 2008, o que deu origem a multas milionárias. Também o Commerzbank tem evidenciado fraquezas estruturais e dificuldade em recuperar o valor que tinha antes da crise de 2008.

A concentração tem o patrocínio do governo alemão, tal com o PÚBLICO já tinha noticiado. No início do ano, o Financial Times já tinha também avançado que a equipa da chanceler Angela Merkel pediu à autoridade de supervisão bancária alemã BaFin para partilhar os resultados de uma análise à possível fusão entre o gigante Deutsche Bank e o concorrente Commerzbank.

Esta também não é a primeira vez que os dois bancos tentam uma fusão. Já em 2016 foram encetadas negociações que terminaram sem acordo, o que acabou por obrigar as duas instituições a reestruturar a sua actividade.