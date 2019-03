As pernas não pesaram e o Benfica reassumiu a liderança

O prolongamento que o Benfica foi obrigado a jogar na quinta-feira, para carimbar o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, não pesou nas pernas dos jogadores de Bruno Lage, que neste domingo venceram no terreno do Moreirense (0-4) e alcançaram o FC Porto no topo da classificação da I Liga.

O treinador do Benfica fez quatro alterações no “onze” relativamente ao jogo contra o Dínamo Zagreb: regressaram Grimaldo, Samaris, João Félix e Jonas (saíram Yuri Ribeiro, Fejsa, Zivkovic e Jota) e os “encarnados” ao demoraram a criar perigo: logo aos três minutos Rafa deixou Pizzi em excelente posição, mas cara a cara com o guarda-redes o remate saiu ao lado.

Perante uma das surpresas do campeonato – o Moreirense é sexto classificado, com os mesmos pontos que o quinto V. Guimarães – o Benfica enfrentou alguma resistência na defesa do adversário. E até foi a equipa comandada por Ivo Vieira a primeira a introduzir a bola na baliza contrária, aos 22’: Bilel cruzou na esquerda, Arsénio fez-se à bola mas não pareceu tocar-lhe, Vlachodimos fiou-se no golpe de vista e a bola só parou no fundo da baliza. Mas a jogada seria anulada pelo árbitro da partida, por fora-de-jogo de Arsénio (ficam dúvidas relativamente à posição do jogador do Moreirense).

Igual sorte teria o Benfica aos 30’, num lance inicialmente validado por Nuno Almeida. Rafa conduziu a jogada, colocou em Pizzi que depois tocou para Jonas. O brasileiro empurrou para o fundo da baliza, mas após indicação do videoárbitro o golo foi anulado devido a posição irregular de Pizzi.

O perigo rondava as balizas, mas o Benfica foi intratável no final da primeira parte e conseguiu construir uma vantagem confortável. João Félix fez o 0-1 (37’), aproveitando um passe de Grimaldo e um erro clamoroso de Ivanildo Fernandes, que falhou o corte e deixou a bola passar para o jovem “encarnado”. Aos 43’ Samaris fez o segundo, com um cabeceamento forte a corresponder ao canto teleguiado de Pizzi.

A abrir o segundo tempo o Benfica desferiu mais uma estocada no Moreirense, com Rafa a assinar o 0-3. Com uma desmarcação excelente após passe de Jonas, o internacional português desviou a bola do guarda-redes e deixou a partida resolvida.

O Benfica pôde gerir a vantagem e o ritmo do jogo a contento, com o Moreirense a não passar de ameaças tímidas. E seria a equipa de Bruno Lage que ainda voltaria a marcar. Na sequência de canto, após vários ressaltos, Florentino mostrou sentido de oportunidade e, no sítio certo, voltou a bater Pedro Trigueira (83’).