Liverpool aproveita pausa do City para ficar à frente

Num fim-de-semana em o que Manchester City cumpriu os seus deveres na Taça de Inglaterra, o Liverpool aproveitou para subir ao comando da Premier League, graças a um difícil triunfo em Craven Cottage por 1-2, em jogo da 31.ª jornada.

Com este triunfo, o próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões passou a somar 76 pontos, mais dois (e mais um jogo) que o City, que afastou no sábado o Swansea nos quartos-de-final da FA Cup. E esta é uma derrota que praticamente condena o Fulham à despromoção – os londrinos, agora treinados por Scott Parker, já vão em sete derrotas consecutivas e continuam no penúltimo lugar, a 13 pontos da salvação.

Apesar da posição na tabela, os londrinos fizeram a vida bem difícil à formação orientada por Jurgen Klopp, moralizada mas cansada da vitória no Allianz Arena sobre o Bayern. Sadio Mané colocou os “reds” em vantagem aos 26’, uma vantagem que acabaria por ser anulada aos 74’. Van Dijk e o guarda-redes Alisson desentenderam-se numa bola bombeada para a sua área, com Ryan Babel a encostar para a baliza – por ter jogado várias épocas em Anfield, o holandês foi muito contido nos festejos.

Antes que pudesse entrar na fase do desespero, o Liverpool contou com a ajuda do guarda-redes adversário Sergio Rico para garantir a vitória. Rico não conseguiu deter um primeiro remate e, sem necessidade de o fazer, agarrou Mané dentro da área. O árbitro assinalou penálti e James Milner, na conversão do castigo, fez o golo do triunfo aos 81’.