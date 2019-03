Génova impõe primeira derrota à Juventus na Série A

A Juventus caiu pela primeira vez na Série A 2018-19. Na viagem a Génova, o campeão italiano perdeu por 2-0, dias depois de uma reviravolta europeia que a colocou nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Este desaire doméstico, ainda assim, não põe minimamente em causa a liderança do campeonato.

Stefano Sturaro, médio que chegou a ser apresentado como reforço do Sporting e acabou por rumar a Génova, inaugurou o marcador aos 72’, dois minutos depois de ter saltado do banco. E foi outro suplente, no caso Goran Pandev, a confirmar o triunfo a 10 minutos do fim, num jogo em que Pedro Pereira foi titular e Miguel Veloso também foi lançado no segundo tempo.

Cristiano Ronaldo, que a meio da semana apontou um hat-trick ao Atlético Madrid, foi poupado num jogo em que a Juventus ainda viu ser anulado um golo a Paulo Dybala, com o auxílio do VAR, com o resultado em 0-0, por posição irregular no lance.

Apesar do desaire, a Juventus continua a ter uma vantagem confortável (18 pontos) sobre o segundo classificado, o Nápoles, que ainda neste domingo pode encurtar distâncias, na recepção à Udinese.