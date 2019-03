Mais um espectacular dia normal para Messi e companhia

Quantas vezes já se escreveu sobre a genialidade de Lionel Messi? Milhares, seguramente, porque a genialidade é o estado normal do argentino, que deslumbra o mundo do futebol desde que tinha 17 anos. Neste domingo, o Benito Villamarín assistiu ao vivo a mais um dia normal para o Barcelona, que ganhou por 1-4 ao Bétis, com três golos e uma assistência do seu craque argentino. Foi uma vitória que deixou a equipa catalã mais perto de renovar o título, aproveitando em pleno a derrota do Atlético de Madrid no dia anterior em Bilbau para ficar com dez pontos de vantagem.

Mais uma vez, toda a história do triunfo catalão ficou ligada a Messi, que, sozinho, vingou a derrota em Camp Nou por 3-4 no jogo da primeira volta, em Novembro do ano passado. Começou a fazê-lo logo aos 18’, na marcação perfeita e indefensável de um livre directo, uma das suas especialidades – foi o seu 28.º golo de livre na liga espanhola. A fechar a primeira parte, Messi voltou a marcar (mas de forma menos espectacular), após passe do seu parceiro do ataque Luis Suárez.

A equipa de William Carvalho (que foi titular) não conseguiu contrariar a genialidade do argentino que estava do outro lado e, aos 63’, voltou a sofrer com ela. Messi retribuiu a cortesia ao uruguaio, que, depois de fintar três defesas da equipa andaluza, fez o 0-3 - o português Nélson Semedo entrou pouco depois no Barcelona, aos 65’.

O Bétis ainda conseguiu reduzir aos 82’, por Moron, mas Messi voltou a elevar o nível da espectacularidade aos 85’, com um chapéu em força dentro da área, que sobrevoou o guarda-redes Pau Lopez e aterrou dentro da baliza, fixando o resultado final.