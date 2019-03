Eintracht vence e fica mais perto da Champions

O Eintracht de Frankfurt, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, ficou neste domingo mais próximo dos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões, ao triunfar em casa sobre o Nuremberga, último classificado, em jogo da 26.ª jornada da Bundesliga alemã.

Com Gonçalo Paciência titular na frente de ataque ao lado de Luka Jovic, foi um golo do internacional austríaco Martin Hinteregger aos 31’ a dar o triunfo ao do Eintracht, que se mantém no quinto lugar, agora mais próximo do quarto, o Borussia de Moenchengladbach - empatou em casa (1-1) com o Friburgo.