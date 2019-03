Desp. Chaves vence na estreia de José Mota

José Mota guiou o Desp. Chaves a uma vitória (0-1) importantíssima na deslocação à Vila das Aves, em partida da 26.ª jornada da Liga, a marcar a estreia do novo técnico da formação transmontana, que passa a somar 24 pontos, reentrando no pelotão da fuga à despromoção.

O Desp. Chaves adiantou-se na sequência de um canto de Bressan, com Maras (10') a impor-se fisicamente no meio dos centrais e a cabecear para a baliza de Beunardeau. Os flavienses tinham enviado uma bola ao ferro cinco minutos antes e confirmavam uma entrada determinada frente à antiga equipa de José Mota, que se estreou com uma vitória num campo onde apenas Sp. Braga e Benfica haviam vencido no consulado de Augusto Inácio.

Para os avenses, que nunca conseguiram contornar o guarda-redes António Filipe, a derrota com a formação transmontana só não teve consequências de maior gravidade porque todos os adversários directos saíram derrotados dos respectivos compromissos, ficando apenas ao alcance do Tondela, que ainda hoje recebe o último classificado, um Feirense afundado na classificação.