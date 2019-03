O Derby della Madonnina foi para o Inter

Como é só uma questão de tempo até a Juventus conquistar mais um título, o que se passa de mais interessante na Série A são as várias lutas que acontecem abaixo da “vecchia signora”. Este foi um domingo em que aconteceu uma das maiores rivalidades do futebol italiano, o confronto entre os dois “grandes” de Milão, o AC Milan e o Inter, e que é conhecido como o Derby della Madonnina Ganharam os “nerazzurri” por 1-3 e ganharam vantagem sobre os “rossoneri” na luta pelo terceiro lugar, já que tanto Juventus como Nápoles, parecem fora do alcance da formação orientada por Luciano Spaletti.

Sem portugueses no “onze” (Cedric Soares ficou no banco, João Mário não foi convocado devido à morte do seu pai), o Inter começou o jogo praticamente a ganhar, com Matias Vecino a inaugurar o marcador aos 3’. Já durante a segunda parte, Stefan de Vrij deixou o Inter mais à vontade no jogo ao fazer o 0-2 aos 51’, ma a equipa de Gennaro Gattuso reagiu quase de imediato, reduzindo para 1-2 aos 57’ com um cabeceamento poderoso de Bakayoko.

O Inter conseguiu repor a vantagem de dois golos graças a um penálti não muito claro de Romagnoli, que seria convertido por Lautaro aos 67’. O AC Milan voltou a reduzir quase de imediato, por Musacchio, aos 71’, mas foi o mais perto que os “rossoneri” conseguiram chegar do seu “velho” rival.

Este triunfo deixou o Inter isolado no terceiro lugar, agora com 53 pontos, mais dois que o AC Milan, mas não deu para se aproximar da vice-liderança, já que o Nápoles também venceu neste domingo, por 4-2, a Udinese. Os napolitanos conseguiram uma rara aproximação à Juventus (que sofreu a sua primeira derrota na Série A em Génova), mas a distância de 15 pontos para a equipa de Cristiano Ronaldo continua a parecer irrecuperável.