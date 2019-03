Benfica reforça hegemonia na Taça de Portugal de voleibol

O Benfica conquistou neste domingo a 18.ª Taça de Portugal do seu historial em voleibol, ao vencer a Fonte do Bastardo na final da competição. Em Sines, os “encarnados” impuseram-se por 3-1, com uma reviravolta que confirmou um domínio absoluto nesta prova (o Sp. Espinho, segunda equipa com mais troféus, tem 12).

Começou melhor a Fonte do Bastardo, alcançando uma vantagem de quatro pontos que o rival conseguiu anular a meio do set. Utilizando preferencialmente a zona quatro para atacar, o Benfica foi consolidando a exibição e chegou ao momento decisivo na frente, por 23-21, mas os açorianos responderam e ainda viraram o parcial, que fecharam em 26-28.

No segundo set, um maior desacerto da Fonte do Bastardo no momento do serviço permitiu ao Benfica tomar rapidamente o controlo. Os “encarnados” estiveram sempre em vantagem e, apesar da réplica dos açorianos, mais eficazes nas acções de saída (através do oposto Vitalii Sukhinin), chegaram rapidamente aos 20-12 e impuseram-se por 25-16.

Os termos da equação inverter-se-iam novamente no início do terceiro parcial, com a Fonte do Bastardo a elevar o nível do serviço e a distribuição muito variada de Coco a fazer a diferença. Com 6-2, 10-6, 14-8, a diferença foi-se acentuando, mas um desconto de tempo e três blocos de Théo Lopes recolocaram o Benfica na discussão do set (14-14). E a ponta final dos “encarnados” seguiu a mesma linha, assegurando o triunfo por 25-22.

Embalados pela vantagem na final, os “encarnados” entraram melhor no quarto set, adiantando-se para 8-3, a reboque das acções ofensivas de Rafa e Théo Lopes, que fez um ás a 13-10 para agravar a pressão sobre o adversário. Até ao fim, o Benfica foi conservando a vantagem, apesar da réplica açoriana (mais forte na zona três), e confirmou a conquista do troféu com um 25-20.

As “águias”, em 2018-19 comandadas pelo brasileiro Marcel Matz, juntam, assim, a Taça de Portugal à Supertaça e vão novamente defrontar a Fonte do Bastardo no play-off do campeonato, já a partir da próxima semana.