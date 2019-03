Benfica reencontra-se com um dos seus traumas

A primeira metade da época teve uma boa dose de traumas para o Benfica, tanto que, depois de algumas hesitações de Luís Filipe Vieira, esses traumas acabariam por custar o lugar a Rui Vitória e precipitar a promoção de Bruno Lage. Um dos jogos mais traumáticos dessa fase aconteceu na Luz, frente ao Moreirense, em que os minhotos triunfaram por 1-3 e prolongaram as penas benfiquistas que pareciam não ter fim. Neste domingo (17h30, SPTV1), o Benfica sobe até Minho para o reencontro na 26.ª jornada com um adversário que tem sido uma das boas surpresas do campeonato, sabendo que qualquer ponto perdido nesta fase pode ser fatal na luta pelo primeiro lugar.

Há muita coisa diferente no Benfica em relação a esse confronto da primeira volta, no Moreirense, nem por isso. Depois da saída de Vitória, Lage elevou os “encarnados” ao primeiro lugar desde que assumiu a equipa (e só perdeu pontos na última jornada, frente ao Belenenses SAD), Ivo Vieira tem conduzido o Moreirense numa época que tem tudo para ser a melhor de sempre da formação minhota. Nas oito épocas anteriores na I Liga, um nono lugar em 2003-04 foi a melhor classificação; em 2018-19, os minhotos estão em quinto, tendo já estabelecido um novo recorde em número de vitórias no primeiro escalão (13).

“É a equipa sensação”, reconhece Bruno Lage em relação ao seu próximo adversário. “Tem excelente organização, bons valores, bom treinador, está a fazer uma campanha fantástica. Tem mostrado jogo de enorme qualidade e é um adversário muito competente”, acrescenta o técnico “encarnado”, para quem o jogo da primeira volta da Luz pode servir de motivação extra ao Benfica: “Preparamos os jogos sempre da mesma maneira, damos a conhecer esquemas e modo de jogar e planeamos depois a nossa estratégia. Essa derrota não nos condiciona, pode até ser um factor extra de motivação para os nossos jogadores.”

Do lado minhoto, Ivo Vieira sublinha que este jogo será bem diferente do da Luz. “É um jogo que não tem muito a ver com a primeira volta, do outro lado também há outro treinador. O Benfica vem de resultados positivos, está motivado, mas nós também. Também temos os nossos trunfos, as nossas ideias, o nosso público”, frisou o técnico madeirense, que não está preocupado com a vocação ofensiva do Benfica: “Não alterámos em nada o nosso pensamento para o jogo. Podemos fazer coisas muito boas. O Benfica faz muitos golos, mas isso não me preocupa. Se eles fizerem muitos, nós fazemos mais um.”