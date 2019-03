Bayern Munique vinga-se no Mainz

Com a Liga dos Campeões já fora dos seus horizontes pela derrota caseira com o Liverpool, o Bayern Munique mostrou neste domingo estar totalmente focado na conquista de mais um título de campeão da Alemanha, goleando em casa o Mainz por 6-0 em joga da 26.ª jornada da Bundesliga.

Com este triunfo, os bávaros voltaram a partilhar o primeiro lugar com o Borussia Dortmund, ambos com 60 pontos, e, com oito jornadas ainda pela frente, este promete ser o campeonato mais disputado dos últimos anos.

A goleada começou praticamente na primeira vez que o Bayern chegou à baliza adversária, com Robert Lewandowski a fazer o primeiro aos 3’, depois de um cruzamento de Alaba. Até ao intervalo, James Rodríguez (33') e Kingsley Coman (39') deram outro conforto no resultado à formação orientada por Nico Kovac.

Na segunda parte, James assumiu o papel de goleador de serviço, marcando mais dois (51’ e 55'), e ainda deu para o jovem canadiano Alphonso Davies, recrutado no mercado de Inverno, se estrear a marcar pelo Bayern aos 70’. Foi o segundo jogo consecutivo com uma goleada por 6-0 do Bayern na Bundesliga, depois de ter aplicado a mesma receita há uma semana frente ao Wolfsburgo.