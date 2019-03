Roger Waters elogia Conan Osiris e pede-lhe que não vá a Israel

Com um grande elogio a Conan Osiris, Roger Waters, fundador da banda Pink Floyd, pediu este sábado ao músico português que irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção para não ir a Israel em Maio.

Numa carta-aberta publicada no Facebook, intitulada Are you the One?/Tu És o Tal?, Roger Waters usa Conan Osiris para se dirigir aos outros 41 finalistas. “Há alguns dias, escrevi uma carta pessoal ao jovem e talentoso cantor português”, começa a mensagem deste músico britânico que é também conhecido pelo seu activismo político e prossegue há décadas uma carreira a solo depois de abandonar os Pink Floyd em 1985. “Ouvi a canção dele e obtive a seguir a tradução da letra, que fala do uso de um telemóvel para fazer perguntas sobre a vida, a morte e o amor”, continua Roger Waters, sublinhando que Telemóveis, a canção com que venceu o Festival da Canção, é “muito profundo”.

Roger Waters, um activista pró-palestiniano e apoiante do movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS), que como o nome indica pede um boicote generalizado a empresas, artistas e instituições académicas de Israel pela acção do Estado nos territórios ocupados da Palestina, escreve também que foi informado por amigos da intenção de Conan Osiris em boicotar a edição do Festival Eurovisão da Canção que vai decorrer em Telavive. “Escrevi-lhe para lhe sugerir que ele tem aqui a oportunidade de erguer a sua voz pela vida e contra a morte, erguer a sua voz pelos direitos humanos e contra os erros humanos”, acrescenta o músico.

O músico britânico confessa que ainda não obteve resposta de Conan Osiris, acrescentando que o músico português “é aquele que tem amor suficiente no coração para se erguer e fazer a diferença”.

Este ano, 41 países disputam o concurso em Telavive. Conan Osiris actua na primeira semifinal, marcada para 14 de Maio. A segunda semifinal decorre a 16 de Maio e a final está marcada para dia 18 do mesmo mês.

O Comité de Solidariedade com a Palestina, que no mesmo fim-de-semana que Conan Osiris venceu o Festival da Canção apelou imediatamente ao músico para boicotar a Eurovisão, fez chegar este domingo a carta de Roger Waters às redacções. Nessa altura, o apelo ao boicote foi apoiado por mais duas organizações portuguesas, SOS Racismo e Panteras Rosa, tendo a porta-voz do comité, Shahd Wadi, reconhecido que pode ser difícil tomar a decisão de não estar presente em Telavive: “Reconhecemos que não é uma decisão fácil, de largar o glitz e glamour da Eurovisão, mas a custo de quê? O apelo ao boicote dos artistas palestinianos, brutalizados durante décadas pelo Estado de Israel, foi seguido por centenas de artistas internacionais e portugueses, de Roger Waters aos Wolf Alice. Eles percebem que a sua arte tem o poder de ajudar a mudar a situação na Palestina, mostrando a Israel que esta ocupação tem um custo.”

O PÚBLICO ainda não conseguiu obter um comentário de Conan Osiris ao apelo.