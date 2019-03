Morreu Dick Dale, o rei do surf rock que Pulp Fiction celebrizou

O guitarrista Dick Dale, pioneiro da surf rock, morreu neste sábado à noite, confirmou ao The Guardian Sam Bolle, baixista da banda de Dale. Tinha 81 anos.

Com o single de 1961 Let’s go trippin’ inventou uma forma de música instrumental, que se alimentava e alimentava a utopia surf e boémia daquela década. Mas foi no ano seguinte, com Misirlou, adaptação surf de uma canção tradicional do Mediterrâneo Oriental, que será, sobretudo, lembrado. A Misirlou de Dale foi escolhida para a cena de abertura de Pulp Fiction (entra logo depois da loucura criminosa anunciada por Amanda Plummer, que ameaça executar “every-motherfucking-last one of you")​, tornando-se símbolo do filme de Quentin Tarantino, e seria enxertada em Pump it (2005), do grupo de hip-hop e pop Black Eyed Peas.

Nascido Richard Monsour em 1937, em Boston, inventou o surf rock operando um improvável encontro de escalas da música do Médio Oriente e do Leste da Europa e a reverberação oferecida pelos amplificadores da época. Filho de pai libanês e mãe polaca, passou a infância a ouvir canções tradicionais daquelas culturas. A essa influência inicial juntou a fúria percussiva do baterista Gene Krupa e o swing das big bands.

O seu estilo inovador e ultra-rápido influenciou guitarristas como Jimi Hendrix e Eddie Van Halen. Autodidacta, Dale levou a guitarra a novos limites de ruído e selvajaria eléctrica. Nessa aventura, ajudou Leo Fender, o fundador da Fender, a desenvolver a guitarra Stratocaster e amplificadores, como o primeiro amplificador de 100 watts. Foi também pioneiro no uso de efeitos de reverberação, através dos quais agigantava o som que saía da guitarra.

“Eu fui o piloto de testes de tudo o que saiu da cabeça de Leo Fender”, disse ao Miami New Times em 2011. “Ele costumava dizer: ‘Quando consegue aguentar a força do castigo de Dick Dale, está preparada para o consume humano’. Dei cabo de 50 amplificadores. E é por isso que me chamam o pai do heavy metal.”

Nos anos 1950, já na Califórnia, para onde se mudou, começou a actuar em concursos de talentos e afirmando-se como artista rockabilly e rhythm & blues. O primeiro single Ooh-Whee Marie, editado em 1958 pela Deltone (fundada pelo pai para divulgar a música do filho), conta com a voz de Dale. Mas nos anos seguintes, enquanto pensava numa forma de pôr em música as sensações da vida de surfista, Dale desenvolveria um estilo instrumental cada vez mais distintivo, atraindo mais e mais pessoas para os seus concertos. Em 1961, nada ficaria como dantes: a Deltone edita o single Let's go trippin', considerado o primeiro instrumental surf rock da história.

Foi o primeiro de uma série de êxitos na Califórnia, com alguma repercussão nos tops de venda nacionais, como Jungle fever, Misirlou e Surf beat. No primeiro álbum, de 1962, a estética surf estava plenamente consolidada: Surfer’s Choice, o primeiro álbum do género, foi um fenómeno de vendas no sul da Califórnia, o que lhe valeu as atenções da Capitol Records, distribuição nacional e aparições em filmes e programas de televisão como o The Ed Sullivan Show.

“Sentia uma quantidade tremenda de poder enquanto surfava e esse sentimento de poder foi simplesmente transferido para a minha guitarra quando tocava música surf. O estilo de música que desenvolvi, para mim na altura, era o sentimento que tinha quando estava lá fora nas ondas. Era um bom sentimento, de liberdade, quando ficava no tubo, com a espuma a desfazer-se por cima da minha cabeça. Estava a tentar projectar para as pessoas o poder do oceano. Não o podia fazer cantando, por isso a música assumiu uma forma instrumental”, diria, citado no livro Rockin’ in Time, de David P. Szatmary.

A popularidade do surf não duraria muitos anos – estaria para chegar a British Invasion e, com ela, o domínio de bandas como os Beatles e os Rolling Stones. Passada a mania surf, a Capitol despediria Dale em 1965. Continuou a tocar, interrompendo a carreira apenas durante alguns anos devido a um cancro rectal – doença que voltaria a vencer em 2008. E não parou de tocar. Numa entrevista à Billboard, citada este domingo, pelo Guardian, disse que preferia ficar em casa com a sua mulher e agente, Lana, se não tivesse de pagar as despesas dos tratamentos pós-cancro, da diabetes e outros. “Mas também tenho que perceber que me mantive vivo por alguma razão. As pessoas não estão apenas a vir a um concerto, estão a vir a um estilo de música onde podem partilhar as nossas vidas e como gozamos com isto [os problemas de saúde].”