Um morto e um ferido grave em acidentes com máquinas agrícolas em Castelo Branco e na Guarda

Um homem de 66 anos morreu este sábado à tarde no local de Fatela, concelho do Fundão, vítima de um acidente com um tractor agrícola, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

A vítima foi socorrida no local por elementos da Viatura Médica de Emergência Rápida (VMER) do Hospital de Castelo Branco, mas não resistiu aos ferimentos. O alerta foi dado pelas 14h45, tendo acorrido ao local do acidente os Bombeiros do Fundão, a VMER e uma patrulha da GNR.

Também ao início da tarde, na localidade da Corujeira, distrito da Guarda, um homem ficou gravemente ferido num acidente com uma motocultivadora. Foi socorrido no local por elementos de uma equipa do INEM e encaminhado para o Hospital da Guarda, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.