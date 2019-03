Liga dos Bombeiros sob investigação por suspeita de uso indevido do fundo de protecção social

O Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa está a investigar a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) devido a suspeitas de uso indevido do Fundo de Protecção Social do Bombeiro (FPSB) — um fundo de apoio a bombeiros voluntários e aos seus familiares, e que é em parte financiado pelo Estado.

A informação é avançada este sábado pelo Jornal de Notícias, que refere que a LBP terá violado o regulamento do fundo ao utilizá-lo como garantia bancária para um empréstimo superior a 200 mil euros destinado à construção da nova sede da Liga, no Lumiar, em Lisboa. A Procuradoria-Geral da República confirma a existência de um inquérito.

Àquele jornal, o presidente da LBP, Jaime Marta Soares, afirma que “a informação do Ministério Público é uma aldrabice”.

“Mas já que estão a investigar, é óptimo que percebam que o fundo é gerido cumprindo rigorosamente o seu regulamento”, acrescentou.

Confrontado com o facto de as contas do FPSB não serem tornadas públicas pela LBP, Marta Soares afirma que tal se deve “a algum esquecimento do técnico que mete isso no site”.

Este não é o único caso que envolve as contas da LBP. Em Fevereiro, o PÚBLICO noticiou que a Inspecção-geral da Administração Interna (IGAI) detectou “diversas discrepâncias” entre o número de refeições apresentadas para pagamento à Autoridade Nacional de Protecção Civil pelos bombeiros e o número de operacionais que efectivamente estavam no terreno durante os incêndios de Mação, entre os dias 23 e 27 de Julho de 2017. A suspeita de fraude é negada por Marta Soares.

O Ministério Público de Aveiro também investiga a LBP por suspeitas de utilização indevida de valores e equipamentos dos bombeiros numa manifestação da Liga em Novembro de 2018 em Lisboa.