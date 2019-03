Dois mortos em queda de aeronave ligeira em Bragança

Duas pessoas morreram este sábado na sequência da queda de uma aeronave ligeira em Bragança, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

Segundo fonte do CDOS de Bragança, o alerta para uma “explosão e queda de aeronave ligeira” na zona de Aveleda e Rio de Onor, foi dado às 17h54. As fontes do CDOS confirmaram que duas pessoas morreram no acidente. Trata-se de dois homens com cerca de 50 anos. A fonte disse ainda desconhecer a existência de mais vítimas.

No local estavam, por volta das 18h30, segundo o CDOS, 16 bombeiros apoiados por sete viaturas — mais reforços estão a caminho do local. As autoridades não conseguem ainda adiantar o que esteve na origem do acidente.