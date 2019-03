Confrontos em Paris em novo protesto dos Coletes Amarelos

Pelo menos 31 pessoas tinham sido detidas em Paris cerca das 11h45 locais (menos uma em Portugal Continental) na sequência de confrontos no centro da capital francesa durante um novo protesto do movimento Coletes Amarelos, que sai às ruas este sábado 18.ª semana consecutiva, avança o jornal Le Monde.

Há registo de distúrbios em torno do Arco do Triunfo e ao longo dos Campos Elísios. Vários estabelecimentos foram saqueados e o restaurante do hotel Fouquet's, um dos mais conhecidos da cidade, ficou parcialmente destruído.

Christophe Castaner é um dos principais alvos dos protestos nesta altura. O ministro do Interior pediu firmeza às forças policiais na rede social Twitter depois de ter criticado vários indivíduos que estão nos protestos para “apelar à violência” e a “querer semear o caos em Paris”.​

Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris.

Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges.

Ma consigne au @prefpolice : répondre avec la plus grande fermeté à ces attaques inadmissibles. pic.twitter.com/ihOzZRittU — Christophe Castaner (@CCastaner) 16 de março de 2019

Os Coletes Amarelos iniciaram na sexta-feira aquilo a que chamam de “momento decisivo”: querem bloquear a capital francesa até este domingo, através de manifestações e da ocupação das principais ruas da cidade.

A convocatória foi, mais uma vez, lançada nas redes sociais pelo grupo “France en Colère”, gerido por Éric Drouet, uma figura do movimento que ficou conhecida por incitar os restantes manifestantes a invadir o Palácio do Eliseu, a residência oficial do Presidente.

O grupo apelou a “coletes" de todo o país para se deslocarem a Paris e ocuparem espaços públicos com acampamentos e manifestações.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelo menos cinco mil agentes da polícia integram um forte contingente de segurança destacado para a zona, onde grupos extremistas com os black blocs ter-se-ão infiltrado no protesto dos Coletes Amarelos.

Os incidentes acontecem no mesmo dia em que decorrerá na capital francesa um protesto associado à greve climática de sexta-feira e uma manifestação contra o racismo.

Os protestos do movimento Coletes Amarelos começaram a 17 de Novembro de 2018, com uma manifestação contra o anúncio do aumento do preço dos combustíveis que juntou, na altura, cerca de 282 mil pessoas. A subida do preço dos combustíveis não chegou a ser aprovada, mas o alvo dos protestos foi alargado a toda a política fiscal e social do Presidente Emmanuel Macron.