Portugal confirma superioridade no Rugby Europe Trophy

Com mais facilidade do que seria expectável, Portugal venceu neste sábado na Suíça, por 48-14, e pode praticamente garantir no próximo fim-de-semana a vitória pelo terceiro ano consecutivo no Rugby Europe Trophy, se derrotar nas Caldas da Rainha a República Checa. Após ganhar em Setúbal à Polónia (65-5) e vencer na Holanda (18-5), a selecção nacional de râguebi marcou sete ensaios em Nyon, assegurando a conquista do ponto de bónus ofensivo.

A competir pelo terceiro ano no Rugby Europe Trophy, a segunda divisão do râguebi europeu, Portugal prepara-se para voltar a vencer a prova e garantir um lugar no play-off de promoção ao Rugby Europe Championship - no ano passado foi derrotado na Roménia. Após superar há uma semana a Holanda, o principal adversário na competição, a equipa portuguesa não deu qualquer hipótese à Suíça, apesar de continuar a apresentar um XV composto quase exclusivamente por jogadores com menos de 25 anos e de não contar com os atletas profissionais que alinham fora de Portugal.

Classificação 1 – Portugal, 14 pontos (3 jogos)

2 – Holanda, 13 pontos (4 jogos)

3 – Polónia, 9 pontos (4 jogos)

4 – Lituânia, 5 pontos (2 jogos)

5 – Suíça, 4 pontos (3 jogos)

6 – República Checa, 1 ponto (4 jogos)

No Colovray Sports Centre, a Suíça ainda equilibrou nos primeiros 20 minutos (3-3), mas na parte final da primeira parte a selecção portuguesa resolveu a partida. Aproveitando a velocidade dos jogadores das linhas-atrasadas, Portugal marcou quatro ensaios (António Cortes, Rodrigo Marta, Jacques Le Roux e Jorge Abecasis) e garantiu uma vantagem confortável (27-6).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda parte, a tendência do jogo manteve-se e, sem grandes problemas, os Lobos foram somando ensaios. Rodrigo Marta fez o seu segundo ensaio na partida e o seu irmão Manuel foi outra das figuras da partida, ao fazer também um toque de meta. Vasco Baptista foi o autor do sétimo ensaio de Portugal na Suíça.

Com a vitória, por 48-14, a selecção nacional soma 14 pontos em três jogos, enquanto a Holanda, que já disputou quatro partidas – ganhou neste sábado, na República Checa, por 24-22, com um ensaio na “bola de jogo” -, segue no 2.º lugar com menos um ponto do que Portugal.

Desta forma, se a equipa portuguesa derrotar os checos no próximo fim-de-semana fica com a vitória no Rugby Europe Trophy praticamente garantida – a Lituânia teria que ganhar com ponto de bónus ofensivo os três jogos que tem para disputar para ultrapassar os Lobos.