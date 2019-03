FC Porto vence Sporting e isola-se na liderança do campeonato

O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 3-1, na 20.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Com a vitória deste sábado, os “dragões” isolam-se na liderança da prova, ficando agora com 49 pontos, mais três do que o Sporting.

Antes da partida, ambas as equipas afirmavam que o jogo seria decidido nos detalhes, e o encontro mostrou o equilíbrio espelhado pela classificação. Nos minutos iniciais, os “dragões” foram superiores ao Sporting, mas mais faltosos. Rafa e Reinaldo García foram os mais rematadores do lado do FC Porto. No Sporting, Pedro Gil, através de iniciativas individuais, e Henrique Magalhães, com recurso ao remate de meia distância, tentavam colocar os “leões” na frente do marcador.

O momento de maior perigo na primeira metade chegou aos 14’: Rafa, à meia volta, rematou contra o poste esquerdo da baliza de Ângelo Girão. O Sporting também esteve perto do golo, no mesmo minuto, mas Nélson Filipe esticou-se para defender com a máscara o remate de Toni Pérez.

A emoção e os golos estavam reservados para a segunda parte. A décima falta dos portistas chegaria aos 33’. O espanhol Ferran Font tinha uma oportunidade soberana para inaugurar o marcador, mas não conseguiu concretizar. Nélson Filipe, com o ombro, conseguiu neutralizar a picadinha do espanhol.

Do outro lado, também o FC Porto foi perdulário: Gonçalo Alves, aos 35’, não conseguiu converter uma grande penalidade a favor dos “dragões”. O avançado portista encontraria a redenção dois minutos depois: novamente de penálti, Gonçalo Alves colocou a bola por baixo de Ângelo Girão e fez o 1-0.

Após o golo “azul e branco”, os homens comandados por Paulo Freitas tentaram esboçar uma reacção. Depois de Gonçalo Nunes ter desperdiçado o livre directo que castigava a décima falta dos “leões”, Matias Platero teve a oportunidade de empatar a partida, mas não conseguiu encostar a bola para o interior da baliza.

O desacerto provou-se letal para o Sporting que, aos 46’, viu o FC Porto ampliar a vantagem. Um passe de Hélder Nunes deixou Poka com a baliza deserta. Bastou um encosto para o portista fazer o 2-0.

A cinco minutos do apito final, o jogo tornava-se ainda mais difícil para os “leões”: Ferran Font via o cartão azul e o FC Porto dispunha de um livre directo. Hélder Nunes não conseguiu ultrapassar Girão e, na jogada seguinte, o argentino Matias Platero fez o primeiro para os sportinguistas, reduzindo a desvantagem para 2-1, numa altura em que a formação “verde e branca” jogava em desvantagem numérica.

Com os lisboetas a arriscarem tudo nos instantes finais, prescindindo inclusive do guarda-redes para provocarem superioridade numérica na meia-pista contrária, Reinaldo Garcia, a 12 segundos do fim, sentenciou a partida (3-1), confirmando o comando isolado do campeonato para o FC Porto.