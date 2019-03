Bruno Lage: “Ninguém pode errar”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou este sábado que o principal objectivo para o jogo com o Moreirense passa pela conquista dos três pontos, para manter a liderança da Liga. Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 26.ª jornada, Bruno Lage apontou o Moreirense como a “equipa sensação” da competição, até porque venceu os “encarnados” na primeira volta, por 3-1, motivo pelo qual espera grandes dificuldades, tecendo mesmo elogios ao treinador Ivo Vieira.

“É uma equipa que tem excelente organização, bons valores, bom treinador, está a fazer um trabalho fantástico, como já tinha feito no Estoril Praia. Tem mostrado um jogo de enorme qualidade, é um adversário muito competente. Temos de estar muito fortes para vencer os três pontos”, afirmou.

O empate diante do Belenenses (2-2) na última segunda-feira, para a 25.ª jornada, retirou a liderança isolada da I Liga ao Benfica, mas isso não desviou o foco de Bruno Lage que confia em todos os jogadores do plantel.

“Amanhã [no domingo] temos de dar a resposta em campo. Nunca podemos olhar para o passado. Temos de olhar para o presente. Esta é uma actividade do dia-a-dia. Ontem o Rúben Dias era o pior do mundo e hoje o Ferro é o melhor do mundo. Temos de caminhar, errar, seguir em frente. É como a vida”, salientou.

Questionado sobre se vai entrar pressionado em campo, Bruno Lage sustenta que nenhuma das equipas que luta pelo título nacional tem margem de erro.

“Quem pode errar neste momento? Ninguém pode. Para quem quer vencer, a margem de erro é mínima. Colocamos uma enorme pressão na nossa forma de jogar. Para vencer jogos temos de jogar bem. Por isso, pressão é relativa”, disse.

No que toca à chamada de João Félix à selecção portuguesa, Bruno Lage foi parco em palavras. “É a consequência do trabalho e também daquilo que o seleccionador tem feito. Ele olhou para o percurso de João Félix e não apenas para estes jogos. É uma chamada natural para um jovem que tem conseguido o seu espaço”, rematou.