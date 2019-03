Benfica e Fonte do Bastardo na final da Taça de Portugal

O Benfica, detentor do troféu, vai discutir no domingo, a partir das 15h, no Pavilhão Multiusos de Sines, a conquista da Taça de Portugal com a Fonte do Bastardo.

Nas meias-finais da prova, os “encarnados” venceram, sem dificuldades, a Académica de São Mamede, por 3-0 (25-13, 25-19 e 25-17), assegurando a presença na final da competição pela 25.ª vez.

Missão mais difícil teve a Fonte do Bastardo, que eliminou outro dos favoritos à conquista da prova, o Sporting, por 3-1 (19-25, 25-23, 30-28 e 25-22).

A equipa açoriana, que já ergueu o troféu na época 2012-13, chega pela quarta vez à final da Taça, sendo que “águias” e Fonte do Bastardo também se vão encontrar nas meias-finais do campeonato nacional.