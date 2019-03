ABC afasta Benfica da Taça de Portugal

O Benfica despediu-se neste sábado da Taça de Portugal, ao perder em Braga, diante do ABC, por 23-18, num jogo em atraso relativo aos oitavos-de-final da competição.

O “encarnados” chegaram a ter uma vantagem de quatro golos (4-8) no pavilhão Flávio Sá Leite, mas permitiram a recuperação dos bracarenses, atingindo-se o intervalo com um empate (9-9).

No segundo tempo, o ABC fugiu no marcador (16-14, 18-14, 20-15), confirmando o triunfo com uma vantagem de cinco golos que impede o detentor do troféu de revalidar o título.