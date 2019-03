FC Porto ao sabor do VAR e a defesa a voltar a resolver

O FC Porto assumiu, graças a uma vitória construída a pulso (3-0), frente a um Marítimo reduzido a dez praticamente desde o início, a liderança isolada do campeonato, devolvendo a bola ao Benfica, que no domingo joga pressionado num campo onde os “dragões” deixaram dois pontos.

Mais uma vez, os defesas Alex Telles, de penálti, e Militão, em lance de bola parada, resolveram um problema que parecia querer ganhar proporções imprevisíveis, face à postura de um adversário apostado em arrancar um ponto onde apenas V. Guimarães e Benfica passaram incólumes.

Positivo/Negativo Positivo Charles Um punhado de defesas tão úteis quanto vistosas foi adiando o golo do FC Porto até ao limite do possível. E depois do 1-0, o brasileiro continuou a alto nível.

Positivo Militão Começou como lateral, foi desviado para central na segunda parte e ainda assinou o golo (a meias com Soares?) que confirmou o triunfo.

Positivo Grolli Um jogo ingrato, para ele e para os colegas, mas o central brasileiro era um pronto-socorro permanente quando a bola chegava à área insular. Negativo Lucas Áfrico Uma decisão precipitada deixou a equipa em francas dificuldades logo no arranque do jogo. A jogar com 10, o Marítimo limitou-se a conter danos.

Petit, com cinco alterações em relação ao jogo com o Moreirense, sacrificou Joel Tagueu, autor dos dois golos decisivos, assumindo vincada preocupação defensiva, numa estratégia que acabou por ser abalroada pela expulsão de um dos defesas destacados para a missão de bloquear o FC Porto. Lucas Áfrico placou Marega, que se isolava, embora tenha sido preciso a intervenção do VAR para dissecar o lance e transformar o amarelo inicial numa ordem de expulsão, aos 6 minutos.

O VAR assumia assim, poucos instantes depois de ter “despenalizado” um castigo máximo assinalado por João Capela, aos 4’, por pretensa mão de Nanu, um protagonismo inesperado, transformando um jogo que já se previa de intenso domínio portista num exercício de pura resistência e apneia para os madeirenses.

Petit colmatava a saída do central recuando o médio René Santos e o FC Porto, insensível, sitiava o adversário. Com o mesmo “onze” com que bateu a Roma e o Feirense, Sérgio Conceição ia confiando na inevitabilidade do golo, que Soares, Marega, Danilo e Corona adiavam, enquanto Charles ganhava confiança, preparando-se para mais uma noite de intenso trabalho e brilho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao intervalo, que chegou depois de um golo bem anulado a Danilo, o Marítimo não tinha conquistado um canto nem tentado um remate. Marega era quem parecia mais perto de poder resolver o quebra-cabeças, mas o maliano apenas ajudava a salientar o trabalho do guarda-redes brasileiro, levando à intervenção de Conceição, que mandava Brahimi e Manafá para a rampa de lançamento. No regresso das cabinas, Militão assumia a posição do amarelado Pepe, abrindo alas ao ex-algarvio Manafá... E o Dragão acreditava cada vez mais no assalto final.

Mas foi preciso nova intervenção do VAR para colocar os campeões na frente, com um penálti de Gamboa, a desviar com o braço o remate à queima-roupa de Soares. Capela viu as imagens e Alex Telles atirou a contar, esvaziando a pressão. Militão confirmaria, no último quarto de hora, a vitória, antes de o VAR voltar a negar um golo a Danilo e de Brahimi, com um remate cruzado após passe de Corona, fechar as contas.