Carlos Moedas identifica três défices que estão a pôr em causa a União Europeia: de identidade, de justiça social e de governança. Estes défices criam um espaço para o populismo crescer e alimentam o medo do outro, da tecnologia, do futuro e da inteligência artificial. São os ingredientes que alimentam o crescimento do populismo e que precisam de "soluções que as pessoas percebam".