Temperaturas sobem, mas noites continuam frias

As temperaturas máximas vão subir esta sexta-feira em Portugal continental, com os termómetros a chegarem aos 25ºC em Setúbal, Vale do Tejo e Santarém. Porém, o frio regressa à noite, com os meteorologistas a alertarem para um “acentuado arrefecimento nocturno”.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu geralmente limpo e “uma pequena subida dos valores da máxima, na ordem de dois a quatro graus”, temperaturas que se deverão manter no sábado. “Estamos com valores da temperatura máxima que são acima dos valores médios para esta altura do ano”, explica ao PÚBLICO a meteorologista do IPMA Maria João Fraga.

“Hoje as máximas poderão rondar os 25ºC, nomeadamente no interior do Alentejo, na zona de Setúbal, Vale do Tejo e Santarém. Na generalidade do território, as máximas variam sensivelmente entre os 20ºC e os 25ºC, com a excepção da zona da Serra da Estrela e alguns pontos da faixa costeira ocidental onde [as temperaturas] são ligeiramente mais baixas”, explica a meteorologista.

Em Lisboa, os termómetros poderão chegar nesta sexta-feira aos 23ºC, com uma temperatura mínima de 9ºC. Quanto às máximas, Faro poderá atingir os 24ºC e Coimbra poderá chegar aos 22ºC. Em Aveiro e no Porto, as temperaturas máximas variam entre os 18ºC e os 19ºC. Em Braga, apesar da máxima se situar nos 22ºC, a temperatura mínima mantém-se nos zero graus, segundo as previsões do IPMA.

"Noites frias e máximas a fazer lembrar a Primavera"

Os especialistas alertam, assim, para um “acentuado arrefecimento nocturno”, com uma “variação significativa” das temperaturas entre o dia e a noite. “Durante a noite as temperaturas são relativamente baixas comparativamente com as máximas, mas estão dentro dos valores que são habituais para esta altura do ano. As noites são frias ainda, embora as máximas sejam agradáveis, já a fazer lembrar a Primavera,” explica a meteorologista Maria João Fraga.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos Açores e na Madeira, o céu permanecerá nublado nesta sexta-feira, com as temperaturas máximas a variarem entre os 16ºC em Ponta Delgada e os 21ºC no Funchal.

Já no sábado, a nebulosidade poderá chegar a Portugal continental. Segundo a especialista do IPMA, “poderá haver alguma nebulosidade matinal no litoral a norte do Cabo Carvoeiro” e céu nublado ao final do dia nas regiões Norte e Centro, sendo, no entanto, “pouco provável”.

Será, porém, sol de pouca dura, visto que, para domingo, o IPMA prevê já “uma descida significativa dos valores da temperatura máxima”, na ordem dos três a cinco graus (comparativamente às temperaturas desta sexta-feira). Nas regiões do interior Norte e Centro as temperaturas deverão descer entre cinco e oito graus Celsius.