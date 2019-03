Administrador demissionário recusa “situação dramática” no Hospital de Leiria

O presidente demissionário do conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria admitiu a existência de fragilidades na urgência, mas recusou a ideia de que o hospital de Leiria viva uma situação dramática e caótica. Hélder Roque foi ouvido na comissão de saúde na sequência de um requerimento do PS, após notícias de que os chefes das equipas de urgência apresentaram demissão.

A audição ficou marcada pela chamada de atenção do presidente da comissão parlamentar, o social-democrata Matos Rosa, ao administrador depois de este ter acusado o deputado do BE Heitor de Sousa o ter ofendido. O bloquista lembrou que o partido esteve reunido com o conselho de administração e que nessa visita não lhes foi transmitida a situação real do hospital.

“Nunca nos foi dito que a situação era tão dramática como viemos a descobrir. No dia seguinte [à visita] ficámos a saber que 159 profissionais médicos assinaram declarações de responsabilidade e que o Dr. Hélder Roque corroborava e apresentava demissão. Pretendeu omitir a situação que é grave. Mais depressa se apanha um mentiroso do que uma pessoa com problemas de locomoção”, afirmou o bloquista Heitor de Sousa.

“Registo a ofensa pessoal”, afirmou o presidente demissionário do conselho de administração (CA) do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), depois de uma longa introdução com o retrato da unidade.

A situação levou o presidente da comissão de saúde a irritar-se. “Não admito esse campo. Ninguém o ofendeu e não põe isso em cima da mesa. Faça o favor de responder às perguntas dos deputados. Tem obrigação de responder às questões colocadas por respeito aos deputados e aos leirienses”, afirmou Matos Rosa.

Médicos exaustos

Na sequência de várias noticias dando conta de problemas nas urgências e das audições, já esta semana, da Ordem dos Médicos e do Sindicato Independente dos Médicos, referindo profissionais exaustos, a sair da unidade e más condições de trabalho, os deputados quiseram saber o que está a ser feito para resolver a situação e se os problemas foram denunciados ao Ministério da Saúde.

Depois de passar um vídeo promocional sobre o CHL, Hélder Roque afirmou que o hospital “é altamente diferenciado, tecnologicamente evoluído, com grau complexidade no que faz”. Um percurso positivo que começou a enfrentar dificuldades a partir de 2011, com alterações legislativas que limitaram a contratação de profissionais, o recurso a prestações de serviço e investimento.

“Temos o internamento a funcionar correctamente, os meios complementares de diagnóstico a funcionar, não temos problemas atendimento doentes. Temos problemas sim na urgência com médicos de medicina interna”, disse Hélder Roque. “Não confirmamos uma situação dramática e não confirmo as 156 declarações de responsabilidade. São 40 médicos de medicina interna, metade recém especialistas e metade internos da especialidade. Não omiti nada. Não era previsível esta situação, pensava que estava controlada”, disse o administrador demissionário em resposta ao BE.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Hélder Roque disse ainda não acompanhar a denúncia de exaustão dos profissionais. “Não exigimos que façam as 200 horas extraordinárias [prevista na lei por ano]. Não vejo onde esteja a exaustão”, afirmou, recusando que tenham saído 12 a 14 médicos de medicina interna. “Temos vindo a crescer em recursos humanos, mas não chega para o que precisamos”, acabou reconhecer.

Perante o retrato traçado, os deputados perguntaram o que levou então Hélder Roque a demitir-se. Inicialmente não se demonstrou disponível para esclarecer, o que levou mais uma vez o presidente da comissão de saúde a lembrar que estava no Parlamento para esclarecer a situação. “As razões que me levaram a esta situação é que são 14 anos a puxar pelo hospital. Esta situação que foi criada incomodou-me de sobremaneira. Senti-me só nesta luta para defender o Hospital de Leiria”, acabou por dizer.

Sobre medidas para solucionar os problemas das urgências, Hélder Roque salientou que já “aliviaria” a pressão se os doentes de Ourém vindos via INEM fossem para o Centro Hospitalar Médio Tejo, assim como se os 40% de utentes que não são verdadeiras urgências pudessem ser atendidos nos centros de saúde em vez de no hospital. “Vamos reforçar o internamento e estamos a pedir a todos os serviços para dar apoio à urgência”, revelou, adiantando que também estão a trabalhar com os centros de saúde para que abram mais consultas do dia de forma a que a procura pelas urgências seja menor.