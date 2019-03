“Pára de negar, a Terra está a morrer”: as imagens da greve climática em Portugal

De Norte a Sul de Portugal, pela Europa e pelo mundo: a greve climática desta sexta-feira levou os estudantes de todo o mundo a faltarem às aulas e a saírem às ruas em defesa do clima. Nos cartazes e nos cânticos, as mensagens para salvar o planeta são muitas, os pedidos para que haja acção política também. “Para quê ir à escola se não há futuro?”; “Marcelo, abraça o ambiente”; “Não temos um planeta B”; “O clima está a mudar. E nós?”; “Salva o planeta, não o capitalismo”; “Ajudem-nos a ajudar o nosso planeta” são algumas das mensagens que foram desfilando pelas ruas de Lisboa e do Porto.