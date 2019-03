Ser Voluntário… no Centro Social 6 de Maio

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Crianças

O Centro Social 6 de Maio, obra das Missionárias Dominicanas do Rosário, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, situada no Bairro 6 de Maio, na Amadora, e desenvolve um importante trabalho nesta comunidade, disponibilizando diversos serviços, nomeadamente creche, pré-escolar e centro comunitário.

O centro trabalha com o fim de promover uma melhor inserção social, educativa e familiar, a todos os indivíduos, preferencialmente os mais carenciados e excluídos, pretendendo contribuir para que estes adquiram competências pessoais e sociais de forma a exercer a plena cidadania.

Neste sentido, é de destacar as actividades desenvolvidas através do Centro Comunitário, que se dividem em três grandes áreas, a primeira de apoio social e familiar, que se materializa num gabinete de apoio social e jurídico; a área de educação, na qual se destaca o apoio escolar e as aulas de alfabetização; e a terceira área dedicada à animação cultural e recreativa, onde se destaca, por exemplo as colónias de férias “Sabura na Praia”, para crianças e jovens apoiadas pelo centro.

Qual o impacto da Centro Social 6 de Maio?

Diariamente apoiam 130 crianças e jovens, 20 em creche, 75 em pré-escolar e 35 em centro de estudos e ATL, mais 40 adultos em aulas de alfabetização e informática.

Ao longo dos anos, o centro tem tido um impacto bastante grande ao nível da preparação para o ensino (em creche e pré-escolar), no combate ao insucesso escolar através do projecto de explicações e clubes de estudo do Centro Social 6 de Maio e na promoção da inclusão social através dos projectos já mencionados, do gabinete de apoio social e dos cursos de alfabetização e informática.

Como posso ajudar?

Estas são as várias funções em que podes colaborar com o centro:

- aulas de alfabetização de adultos;

- explicações/orientações de alunos do 1.º ciclo ao secundário;

- apoio nas actividades da creche, pré-escolar e ATL;

- propondo alguma actividade extra para dinamizar com as crianças e os jovens.

O que precisam de mim?

Disponibilizando uma hora por semana podes fazer a diferença no Centro Social 6 de Maio apoiando um (ou mais) dos seus projectos.