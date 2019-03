Pelo menos 40 mortos e 20 feridos em ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia

Pelo menos 40 pessoas morreram e 27 ficaram feridas num ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia, um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em directo na Internet o momento do ataque. Brenton Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as acções.

A primeira-ministra, Jacinda Arden, classificou este ataque como um acto ataque terrorista e revelou que dez pessoas foram mortas na mesquita Linwood Masjid e 30 na mesquita de Al Noor, perto de Hagley Park. Jacinta Arden acrescentou que “é óbvio que os ataques foram planeados durante bastante tempo”. E subiu o nível de ameaça à segurança nacional do mais baixo para o mais elevado.

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, revelou entretanto que um dos quatro detidos após o ataque a duas mesquitas da Nova Zelândia é um cidadão australiano. O responsável acrescentou que as autoridades australianas estão a ajudar na investigação e que os australianos ficaram chocados e indignados com o ataque, descrevendo o atirador como “um extremista de direita e um terrorista violento”.

A polícia neozelandesa, que procedeu à desactivação de explosivos num carro no centro da cidade de Christchurch, deteve três homens e uma mulher. O comissário de polícia da Nova Zelândia, Mike Bush, adiantou que a polícia desactivou uma série de engenhos explosivos improvisados encontrados num veículo após o tiroteio numa das mesquitas.

Os ataques, com início às 13:40 (00:40 em Lisboa), aconteceram nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da ilha e a norte da península de Banks. É a capital da região de Canterbury.